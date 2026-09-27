Türkiye’nin peynir hazineleri

Bir bölgeyi tanımanın en güzel yollarından biri mutfağına bakmak. Türkiye'de bunun en lezzetli örneklerinden biri ise peynir. Aynı temel malzeme olan süt, farklı coğrafyalarda bambaşka tatlara dönüşüyor. Bu nedenle seyahat planlarına yalnızca görülecek yerleri değil, tadılacak yöresel ürünleri de eklemek gerekiyor. Peynir rotasının en bilinen duraklarından biri Çanakkale. Koyun, keçi ve inek sütlerinin belirli oranlarda kullanılmasıyla hazırlanan Ezine peyniri, salamurada olgunlaştırılıyor. Dolgun yapısı, dengeli tuzu ve belirgin süt aromasıyla özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden. Çanakkale'ye gidenlerin üretici dükkânlarına uğrayarak farklı olgunluk sürelerindeki peynirleri karşılaştırması mümkün. Domates, zeytin ve taze ekmek eşliğinde sade bir Ege kahvaltısı için Ezine peyniri yeterli.

PEYNİRİN BAŞKENTİ

Kars, peynir kültürü açısından Türkiye'nin öne çıkan merkezlerinden. Uzun süre olgunlaştırılan eski kaşar, sert yapısı ve yoğun aromasıyla dikkat çekiyor. Bölgede üretilen gravyer de mutlaka denenmesi gereken peynirlerden. Kars'a gidenler farklı üreticilerin peynirlerini karşılaştırabilir. Eski kaşarı bal ve yöresel tereyağıyla denemek de farklı bir lezzet deneyimi sunuyor.

SOFRANIN BAŞROLÜNDE

Van kahvaltısının simge ürünlerinden otlu peynir, yörede yetişen çeşitli otlarla hazırlanıyor. Genellikle koyun sütü kullanılan peynir, eklenen otların aromasıyla kendine özgü bir karakter kazanıyor. Van'da otlu peynir; murtuğa, kavut, bal-kaymak ve tandır ekmeğiyle birlikte kahvaltı sofralarının merkezinde yer alıyor.

ERZİNCAN'DA TULUM ZAMANI

Erzincan tulumu, belirgin aroması ve kendine özgü yapısıyla Türkiye'nin tanınan tulum peynirlerinden. Özellikle kahvaltı ve meze sofralarında tercih edilen peynir, bal ve cevizle de farklı bir lezzete kavuşuyor.

Erzincan'da peynir alırken üretim ve olgunlaştırma süresini sormakta fayda var. Çünkü bu süre peynirin aromasını ve dokusunu doğrudan etkiliyor.

KONYA'NIN KÜFLÜSÜ MEŞHUR

Konya ve çevresinde geleneksel olarak üretilen küflü peynir ise daha keskin aromaları sevenlere hitap ediyor. Yoğun kokusu ve güçlü tadı nedeniyle küçük miktarlarda denenmesi öneriliyor.

KOLAT KUYMAKTA BULUŞUYOR

Karadeniz'e gelindiğinde ise kolot peyniri öne çıkıyor. Erime özelliği sayesinde özellikle kuymak ve mıhlamada kullanılan kolot, tereyağı ve mısır unuyla buluştuğunda bölgenin simge lezzetlerinden birine dönüşüyor. Trabzon'da kolotu yalnızca peynir olarak değil, sıcak bir kuymak içinde tatmak gerekiyor.

ÖRGÜ ÖRGÜ İŞLENİYOR

İp gibi uzatılıp örülerek şekillendirildiği için bu adı alan örgü peynir, Güneydoğu'nun sevilen peynirlerinden. Lifli dokusu ve tuzlu lezzetiyle özellikle kahvaltı sofralarında tüketiliyor. Tandır ekmeği ve çay eşliğinde sade bir örgü peyniri tabağı, yöresel kahvaltının en güzel örneklerinden biri.

PEYNİR ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Yöresel peynir alırken yalnızca lezzetine değil, üretim tarihi ve saklama koşullarına da dikkat etmek gerekiyor.

Süt türü, olgunlaştırma süresi ve ürünün nasıl muhafaza edildiği mutlaka sorulmalı.

Özellikle seyahat dönüşlerinde soğuk zincirin korunmasına özen gösterilmeli.