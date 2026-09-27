Yeşilden sarıya kızıldan mora en güzel duraklar

Yaz yavaş yavaş vedaya hazırlanıyor. Sonbahar ise en güzel renkleriyle gelişini müjdeliyor. Ağaçların yeşilden sarıya, kızıldan mora dönen yaprakları... Bağ bozumu telaşı... Göl kenarında yürüyüşler... Kahve kokan taş sokaklar ve uzayan sohbetler... Hava biraz serinliyor ama tam da bu nedenle Türkiye'nin en güzel rotaları daha keyifli hale geliyor. Üstelik yaz kalabalığının azalması, bazı destinasyonları gerçekten keşfetmek için daha fazla alan bırakıyor. Bu dönemde en büyük sıkıntı ise rotayı seçmek. Çünkü sonbahar Türkiye'nin hemen her bölgesine ayrı yakışıyor. Biz de tam olarak buradan yola çıkıp işinizi biraz kolaylaştırmak istedik. Türkiye'nin en güzel sonbahar rotalarını sizler için derledik...

YAPRAKLARIN PEŞİNDE

Sonbahar denildiğinde akla gelen ilk şey, ağaç yapraklarının o büyüleyici renk değişimi. Bunu en güzel izleyebileceğiniz durakların başında ise kuşkusuz Yedigöller geliyor. Çünkü burası ziyaretçilerine sonbaharın en gösterişli sahnelerinden birini kuruyor. Bolu'nun ormanları sarıdan turuncuya, turuncudan kızılın en koyu tonlarına geçerken göller de bu renk cümbüşünün aynasına dönüşüyor. Buraya gelmenin en güzel tarafı ise program yapmamak. Orman yolunda yürüyün, gölün kenarında oturun, fotoğraf çekin, derin bir nefes alın ve anın tadını çıkarın.

ABANT FİLM SAHNESİ GİBİ...

Sonbaharın bir başka güzeli de Abant. Burası bu mevsimde adeta bir film sahnesi... Siz de bu romantik filmin başrol oyuncuları... Gölün etrafındaki ağaçlar renk değiştirirken suya yansıyan görüntü hafızalara kazınacak güzellikte. Göl çevresinde yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ya da sadece manzaraya karşı uzun bir kahve molası vermek ise sonbaharın keyfini çıkarmanın en güzel yollarından. Akşamları bir hırka ya da ince bir battaniyeye sarılıp yıldızları seyretmek de cabası. Bu eşsiz zaman diliminde günlük hayatı biraz geride bırakıp sadece anın tadını çıkarmaya ne dersiniz?

SAFRAN HASADI ZAMANI

Arnavut kaldırımlı sokaklar, ahşap konaklar, tarihi çarşı ve yavaşlayan şehir hayatı... Safranbolu'da birkaç saat geçirmek bile insanı günlük koşuşturmadan çıkarıp başka bir zamana götürüyor. Sonbaharda Safranbolu'nun bir başka güzelliği ise safran hasadı. İsmini verdiği bitkinin mor çiçekleriyle tanışmak, hasat döneminin hikâyesini yerinde dinlemek geziye farklı bir renk katıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi kentte düzenlenen 10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali ise bu yıl 1-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. hem sonbaharı yaşayıp hem bu güzel festivali deneyimlemenin tam zamanı...

BİRAZ ROMANTİK, BİRAZ HÜZÜNLÜ

Karadeniz'in hırçın ama romantik havasını sevenler için Amasra, sonbaharın en güzel duraklarından. Yazın hareketli sokakları sakinleşirken deniz başka bir karaktere bürünüyor. Sahilde yürüyüş, tarihi sokaklarda kısa bir keşif ve ardından taze balıklarla kurulmuş bir sofra... Akşam serinliği çökerken denizi seyretmek ise bu küçük Karadeniz kasabasının en güzel anlarından. Amasra'da sonbahar biraz romantik, biraz hüzünlü ama fazlasıyla keyifli.

BAĞ BOZUMUNA KATILIN

Ege'nin yazlık yüzünü herkes biliyor. Peki ya sonbaharını? Bereketli topraklarıyla yıl boyunca birbirinden güzel ürünler veren Ege, sonbaharda bağ bozumu heyecanına sahne oluyor. Bu mevsimin ruhunu en güzel hissedebileceğiniz adreslerden biri ise Şirince. Taş evlerin arasındaki sokaklarda yürürken bağların renk değiştiren görüntüsü size eşlik ediyor. Köy meydanında kahve molası vermek, yerel ürünleri keşfetmek, bağ bozumu atmosferini yaşamak ve akşamında Ege lezzetleriyle donatılmış bir sofraya oturmak... Şirince, sonbaharda size unutulmaz bir Ege hikâyesi vaat ediyor.

KAPADOKYA'DA GÖĞE BAKALIM

Kapadokya her mevsim güzel ama sonbaharda vadilerde yürümek çok daha keyifli. Sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen balonların oluşturduğu görüntüye peribacaları eşlik ederken ortaya Türkiye'nin en etkileyici manzaralarından biri çıkıyor. Göreme'nin sokakları, Uçhisar, Avanos, vadiler ve yeraltı şehirleri... Kapadokya keşfedilecek pek çok rota sunuyor.

GÜNEYDOĞU'NUN EN GÜZEL ZAMANLARI

Sonbaharın en çok yakıştığı bölgelerden biri de Güneydoğu Anadolu... Mardin'den Diyarbakır'a, Şanlıurfa'dan Adıyaman'a uzanan geniş coğrafya, sonbaharla birlikte bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Ne yazın bunaltan sıcakları ne de kışın ayazı... Bu nedenle sonbahar, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için oldukça keyifli bir dönem. Mezopotamya'nın kucağında tarihe dokunmak, taş sokaklarda yürümek, yöresel lezzetlerin peşine düşmek ve yüzyıllardır farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan şehirleri keşfetmek... Güneydoğu'da sonbahar sadece bir mevsim değil, adeta bir keşif daveti.