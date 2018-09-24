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, jürisinde

, bu yıl 55’incisi gerçekleştirilecek jürisine dahil oldu.

İHA Uluslararası Antalya Film Festivali Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 16:35
Tuba Ünsal, Uluslararası Antalya Film Festivali jürisinde

, bu yıl 55'incisi gerçekleştirilecek UluslararaAntalyalya Film Festivali jürisine dahil oldu. Geçen yıl 'Melekler Beyaz Giyer' filmiyle kazanan Çinli yönetmen Vivian Qu'nun başkan olduğu uluslararası yarışma jürisinde, Ünsal'ın yanı sıra ödüllü İtalyan yazar ve senarist Maurizio Braucci, Romen yeni dalga sinemasının öncülerinden FIPRESCI ödüllü yapımcı/ yönetmen Calin Peter Netzer, Doha Tribeca Film Festivali Kültür ve Sosyal İçerik direktörlüğünü yapan Fatma El Remaihi yer alıyor.

ALMANYA FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYESİNDE DE YER ALMIŞTI

Ulusal ve uluslararası birçok film, dizi ve tiyatro oyununda başarılı roller üstlenen Tuba Ünsal, farklı projelerdeki yeteneğiyle dikkat çekti. Tuba Ünsal daha önce FIPRESCI genel sekreteri Klaus Eder'in Jüri Başkanı olduğu Türkiye Film Festivali'nde de jüri üyesi olarak yer almıştı.

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Tuba Ünsal, Uluslararası Antalya Film Festivali jürisinde
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