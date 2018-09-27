55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yıldız yağmuru

UluslararaAntalyalya Film Festivali ile özdeşlemiş bir etkinlik olan geleneksel kortej, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının birbirinden seçkin konuklarını Antalya halkıyla buluşturacak. 29 Eylül saat 15.30'da Cam Piramit önünden başlayacak kortej, Yüzüncü Yıl, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Meydanı güzergahı üzerinden devam edip, Işıklar Caddesi'nden sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde son bulacak.

6 kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobiller, kortej TIR'ları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer alacak. Festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenecek kortej, Antalya'da festival havası estirecek. Kortejin ardından yıldızlar, açılışın düzenleneceği Cam Piramit'e geçecek. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, dünyanın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek, sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz, Terminatör 3 filminin yıldızı Kristinna Loken, ABD'li oyuncu Eric Roberts gibi çok sayıda isim festival için Antalya'da olacak.