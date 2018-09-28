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, sinemaya göz kulak oluyor!

Giriş Tarihi: 28.9.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 09:45
Uluslararası Antalya Film Festivali, sinemaya göz kulak oluyor!

Dünyanın en iyilerinden oluşan zengin film seçkisi, birbirinden ünlü yıldızları ve sinemayı çocuklara götüren Festival Tırlarıyla sinemaseverlere unutulmaz bir festival yaşatacak olan 55. UluslararaAntalyalya Film Festivali, görme ve işitme engelli sinemaseverleri de unutmadı.

55'inci yıla özel 55 filmin gösterileceği festivalde, görme ve işitme engellilere özel erişilebilir film gösterimleri de düzenlenecek. Festivalde, '' ve '' filmleri, sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile görme ve işitme engelli sinemaseverlerle buluşacak.

Yusuf Pirhasan'ın yönettiği 'Kurtuluş Son Durak', 'her türlü şiddete karşı' mottosuyla hareket eden, dayanışma içerisindeki kadınlar üzerinden önemli mesajlar verirken; Faruk Hacıhafızoğlu'nun 'Kar Korsanları' ise hayatın zorluklarına göğüs germe ve dayanışmanın güzelliğiyle ilgili etkileyici bir hikaye sunuyor.

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Uluslararası Antalya Film Festivali, sinemaya göz kulak oluyor!
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