Oyuncu Hazal Kaya’yı ağlatan doğum günü sürprizi

Son 5 yılda güçlü kadınların yer aldığı dizilerin daha çok izlediğini söyleyen Fatih Aksoy 'Her türlü kötü muameleye katlanan kadınların olduğu bir dönem vardı dizilerde. Korunmaya muhtaç, kocasının dizinin dibinde oturan… Bu karakterleri yaratan daha çok erkek senaristlerdi. Şimdi o dönem yerine bütün dünyayla mücadele edebilen, hayatı tek başına sırtlayabilen, sadece kendini değil çocuklarını, kardeşlerini de ayakta tutan kadınların hikayesini anlatıyoruz. Bunu yazan da kadın senaristler… İyi kadın yazarların sektöre girmesi kadın hikayelerinin daha iyi anlatılmasını ve dizilerin daha çok izlenmesini sağladı. Kadınları erkeklere oranla çok daha yaratıcı ve çok daha zeki buluyorum.

Güçlü kadınlarla birlikte yaşamak da onlarla çalışmak da çok güzel' diye konuştu. Kadın senaristlerin kadın karakterleri yazmayı yeni öğrendiğini ifade eden Hazal Kaya, eskiden kadınların sahip olduğu gücün farkında olmadığını bugün ise kendine değer vermeyi öğrenmeye başladığını ve toplumun dayatmalarını kabul etmediğini, bunun da dizilerdeki hikayelere yansıdığını söyledi. Hazal Kaya "Ben Antepliyim. Bizim oralarda kavga çıkmasın diye akşam kapı çaldığında kadınlar açar kapıyı. 'Ben kadınım, güçlüyüm' bunları yeni yeni söylemeye başlıyoruz. Yolda yürürken bir kağıt toplayıcısı bana 'Yürü kızım arkandayım, o adamı da boşa' dedi. İnanamadım. Buna sebep olan hangi enerjiyse şükürlerimizi sunuyorum. Kadın senaristler yeni yeni kadın karakterleri yazmayı öğreniyor" dedi. Kadın dizisiyle şu an ekranda olan Özge Özpirinçi ise dünyadaki feminizm ve eşitlik kavramlarının Türk dizilerini de etkilediğini söyledi. ABD'li oyuncu Benedict Cumberbatch'in 'Kadın başrol oyuncusuyla aynı ücreti almayacaksam bu filmde oynamıyorum' dediğini söyleyen Özge Özpirinçci, 'Bir erkeğin bize bu şekilde destek olması, 2-3 kadınınla ilgili farkındalık yaratmaktan çok daha değerli. Tek istediğimiz eşitlik. Kadınlar artık korkmadan konuşabiliyor' diye konuştu.

Dizilerde kadın ver erkek oyuncuların aldığı ücretlerin sorulması üzerine ise Fatih Aksoy 'Hiç eşit değil. Kadın dizisinde de Bizim Hikaye'de de kadınlar, erkeklerden daha çok alıyor' dedi. Bunu üzerine salonda kahkahalar yükseldi. Özge Özpirinçi 'Hak ediyorsak sorun yok', Hazal Kaya ise 'Kesenize bereket Fatih Bey' sözleriyle yanıt verdi. Fatih Aksoy, neden aksiyon yapmıyorsunuz sorusuna ise şu sözlerle açıklık getirdi: 'Herkesin iyi olduğu bir alan var. Türklerin iyi olduğu alan da drama üretmek. Aksiyon üretme konusunda ne birikimimiz ne paramız var. Aksiyonu da ABD'lier, Uzakdoğulular üretsin. Bir Türk süper kahraman nasıl olur onu da bilmiyorum. Bir diziyi üretip 1 milyar insanın izlemesinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Adını Feriha Koydum, Hindistan'da sadece 3 milyon izlenmiş. Meksika'da 15 milyon kişi 'Kadın' dizisini izledi. Adını Feriha koydum, en fazla izlenen diziler sıralamasına ilk üçte. Türkiye'de her gün para ödemeden seyredilebilecek 7 dizi var. Avrupa'da hiçbir yerde bu kadar çok TV dizisi yok.'

AĞLATAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Panelin sonunda 28 yaşına giren güzel oyuncu Hazal Kaya'ya sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Hazal Kapa sürpriz pasta Antalyalyalıların 'İyi ki doğdun Hazal, iyi ki varsın' dileklerinin yer aldığı video karşısında mutluluktan ağladı.