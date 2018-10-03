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Aşk için 'yi seçti

Dünyaca ünlü oyuncu 'nin yönetmenliğini yaptığı 'Kan ve Aşk' adlı filmde oynayan Boşnak oyuncu Alma Terziç, aşkı için 'de yaşamayı seçti

DHA Uluslararası Antalya Film Festivali Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 10:07
Aşk için Türkiye'yi seçti

Bu yıl 55'incisi düzenlenen UluslararaAntalyalya Film Festivali için 'ya gelen Alma Terziç, kariyerine dizi setlerinde devam ediyor. Kariyerine 'de devam eden Teziç, festivalin açılış kortejinde Antalyalıların yoğun ilgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Oyuncu 'nin yönetmenliğini yaptığı 'Kan ve Aşk' adlı filmde Boşnak 'Hana' karakterine hayat verdiğini anlatan Terziç, çekimlerde duygusal anlar yaşadığını anlattı. Filmin Bosna savaşını anlatan bir hikayesi olduğunu söyleyen Terziç, "Ben savaşı 5 yaşında yaşadım. Savaşın tüm acısını hissettim. Savaş süresince ailemle birlikte bodrumda saklanmak zorunda kaldım. Kan ve Aşk'ta, o günleri tekrar yaşadım. Angelina Jolie ile çalışmak her oyuncuya nasip olmaz. Çok güzel zaman geçirdim. Tecrübe kazandım" dedi.

4 yıl önce İstanbul'a gelerek evlendiğini anlatan Alma Terziç, ilk önce eşine, sonra işine aşık olduğunu söyledi. Terziç, aşkın kendisini Türkiye'ye getirerek aile kurdurduğunu anlattı.

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Aşk için Türkiye'yi seçti
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