Altı Üstü İstanbul 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Galip, oğlunu senin kaçırdğını öğrenecek!" | Video

13 Ekim 2026 10:54

atv’nin sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, iki haftalık aranın ardından dün akşam 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Pazartesi akşamına damga vuran dizi, tüm kategorilerde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvede yerini aldı. Bölümün ardından 17. Bölüm Fragmanı da yayınlandı.