Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 96. Yeni Bölüm (13 Maysı 2021 Perşembe) 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! Demir'e şok darbe

Bir Zamanlar Çukurova 96. Yeni Bölüm (13 Maysı 2021 Perşembe) 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! Demir'e şok darbe

Bir Zamanlar Çukurova 96. Yeni Bölüm (13 Maysı 2021 Perşembe) 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! Demir'e şok darbe
13.05.2021 | 14:36

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atv Bir Zamanlar Çukurova 96. Yeni Bölüm 3. Son fragmanı yayınlandı... "Sen hani kavgadan gürültüden bıkmıştın Fikret, savaşı bırakalım dedin hani?"

VİDEO DEVAM EDİYOR

ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI! ŞİMDİ NE OLACAK?

Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.

FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!

Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.

ŞERMİN YİNE KİMSEYİ İKNA EDEMİYOR AMA TÜM İPUÇLARINI TOPLUYOR

Ümit hastane olduğu sürece Sevda gözyaşları ile başından ayrılmaz. Şermin de elbette, tüm olan biteni, daha önce öğrendikleri ile birleştirecektir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatacaktır ama onun öğrendikleri ile henüz kimse ilgilenmeyecektir.

ZÜLEYHA VE ŞADİ DE FİKRET'İN PEŞİNDE!

Züleyha, Demir'i kurtarmak için Fikret'in peşine düşer. Şadi'nin bulduğu ipucu ile takibe başlarlar ama bu hayati bir tehlikeye yol açacaktır.

ÇUKUROVA'DA HUZURLU GÜNLER SONA Mİ ERDİ?

Konak, poşulu ve silahlı adamların saldırısına uğrar. Gece uykudayken gerçekleşen baskın, herkesi gafil avlar. Ancak Sevda, eline silah almayı da adamları püskürtmeyi de başarır. Ama bunun bedeli ağır olacaktır.

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