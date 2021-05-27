Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 98. Yeni Bölüm atv CANLI YAYIN HD izle!

Bir Zamanlar Çukurova 98. Yeni Bölüm atv CANLI YAYIN HD izle!

Bir Zamanlar Çukurova 98. Yeni Bölüm atv CANLI YAYIN HD izle!
27.05.2021 | 19:55

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Bir Zamanlar Çukurova 98. Yeni Bölüm atv CANLI YAYIN HD izle! 00:30
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Bir Zamanlar Çukurova 95. son bölüm izle: Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli, Fikret'i hayatından çıkarıyor! | Video 07.05.2021 | 07:22
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Bir Zamanlar Çukurova 95. Son Bölüm Tamamı (6 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan veda 07.05.2021 | 07:10
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Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı | Video 06.05.2021 | 13:45
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Bir Zamanlar Çukurova 95. Yeni Son Bölüm Tamamı 6 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! 00:28
Bir Zamanlar Çukurova 95. Yeni Son Bölüm Tamamı (6 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! 07.05.2021 | 07:23
Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm Fragmanı... Nasıl bitirecektiniz beni söyle! | Video 00:28
Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm Fragmanı... "Nasıl bitirecektiniz beni söyle!" | Video 04.05.2021 | 02:41
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Bir Zamanlar Çukurova 94.Son Bölüm Tamamı (29 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı olay 30.04.2021 | 07:08
Bir Zamanlar Çukurova 94. Yeni Son Bölüm 29 Nisan 2021 Perşembe Full izle! 00:30
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Bir Zamanlar Çukurova 98. Son Bölüm atv CANLI YAYIN başladı! Bir Zamanlar Çukurova 98. Yeni Bölüm ATV canlı yayın izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. YENİ BÖLÜM ATV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir Zamanlar Çukurova 98. Bölüm'de neler olacak?

"Onun beni sevmesini yıllarca bekledim..."

Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!

Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!

DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!

Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!

SEVDA VE ZÜLEYHA'NIN SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR!

Sevda ne kadar uğraşsa da Züleyha'nın nereye gittiğini öğrenemez! Ama, ikisinin sırrı ortaya çıkmak üzeredir! Konağın penceresinden atılan bir taşla gelen bir not, Sevda'nın dünyasını başına yıkar! O taşla birlikte, hepsi kendilerini bambaşka bir olay zincirinde bulacaklardır!

ŞERMİN'E HAYATININ EN BÜYÜK SÜRPRİZİ GELİYOR!

Müjgan'ın vefat haberiyle sarsılan Şermin, yine de Ümit ve Sevda arasındaki bağlantının peşini bırakmayacaktır. Konakta yaptığı araştırma ile tüm delillere ulaşır. Ama sonrasında gelişen olaylar, bilgilerini kullanmasına bir süre daha engel olacaktır! Kızı Betül büyük bir sürpriz yaparak Adana'ya gelmiştir! Üstelik, büyük planları vardır!

HANIMAĞA DÖNDÜ!

Uzun süredir evden uzak olan Saniye de geri döner! Artık, Gaffur'un kahyalık günleri sona erecektir. Üstelik, Saniye'nin kızgınlığı da geçmemiştir! Daha cezası bitmemiştir! Ancak, çiftlikte olan biten, onların hayatını da etkileyecektir!

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