Akkız ve Batuga Türklerin Ergenekon’dan çıkış destanını anlattı! | Video

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Destan’ sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. ‘Destan’ın on sekizinci bölümüne Batuga ve Akkız’ın Türklerin Ergenekon’dan çıkışının da sembolü olan Nevruz Bayramı kutlamalarında, Ergenekon’dan çıkış destanını anlatmaları damga vurdu. Batuga, Akkız ve Dağ obası halkı, Çolpan Han nedeniyle hüzünlü olsalar da Dağ Hanlığında nevruz şenliği kutlandı. Obanın ortasında büyük bir ateş yakılıp, sofralar kuruldu. Çocuklar etrafta koşturup, ateşten atladılar. Otağın arkasındaki hayat ağacı gibi süslenmiş ağaca genç kızlar ise dilek dileyip çaput bağladılar...