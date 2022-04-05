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OTOMATİK OYNAT
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Batuga Dağ tahtına oturup han oldu | Video 05.04.2022 | 22:18
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Destan 18. bölüm tanıtımı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 01.04.2022 | 22:53
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Batuga: Benim sütüm de dağım da masumdur | Video 23.03.2022 | 00:17
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Destan'a damga vurdu! Destan'da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor | Video 23.03.2022 | 00:03
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Temur tarafını seçer: Kılıcım da yolum da aksak Tegin’le birdir! | Video 22.03.2022 | 23:01
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Akkız annesi Alaca’yı anlatıyor | Video 22.03.2022 | 21:50
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Akkız geçmişiyle yüzleşiyor! Akkız, annesinin yaşadığını öğreniyor | Video 16.03.2022 | 00:04
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Batuga’nın amcası Balamir’le yüzleşmesi ‘Destan’a damga vurdu | Video 09.03.2022 | 00:26
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.