Video Destan Batuga Dağ tahtına oturup han oldu | Video
Batuga Dağ tahtına oturup han oldu | Video

Batuga Dağ tahtına oturup han oldu | Video

05.04.2022 | 22:18

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Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

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