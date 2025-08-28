ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 28.08.2025 | 08:56 BM Güvenlik Konseyi’nin ABD haricindeki üyeleri, Gazze’deki kıtlığın derhal durdurulması için ortak bir çağrı yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD haricindeki tüm Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri, BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) geçtiğimiz cuma günü yayınladığı raporla Gazze'de kıtlık ilan etmesine ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Basın toplantısında ortak açıklamayı okuyan Guyana'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Trishala Simantini Persaud, "Geçtiğimiz cuma günü Gazze'ye ilişkin olarak yayımlanan IPC verileri karşısında derin endişe ve üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Bu veriler, Gazze'de kıtlığın varlığını açık ve kesin bir şekilde teyit ediyor. IPC'nin çalışmalarına ve metodolojisine güveniyoruz. Bu, Orta Doğu'da kıtlığın ilk kez resmi olarak teyit edilmesi oldu. Her gün giderek daha fazla insan, yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor ve bunların çoğu çocuklardan oluşuyor. Eylül ayı sonuna kadar kıtlığın Deyr el-Balah ve Han Yunus'a yayılacağı yönündeki rapor, bizi ciddi bir şekilde endişelendiriyor. Aynı zamanda, Gazze Şeridi genelinde 1,5 milyon kişi acil ve kriz derecesinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya" dedi.

"BU İNSAN ELİYLE ORTAYA ÇIKARILMIŞ BİR KRİZDİR"

Gazze'deki çocuklar arasında görülen akut yetersiz beslenme düzeyinin rahatsız edici olduğunu vurgulayan Persaud, "2026 yılı haziran ayına kadar en az 41 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölme riskinin arttığını not ediyoruz. Bu, insan eliyle ortaya çıkarılmış bir krizdir. Açlığın bir savaş aracı olarak kullanılması, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde açık bir şekilde yasaklanmıştır. Gazze'deki kıtlık derhal sona erdirilmelidir. Uluslararası insancıl hukuka riayet edilmeli ve 2018 tarihli 2417 Nolu Güvenlik Konseyi kararı uygulanmalıdır" dedi. Konseyin 14 üyesinin temsilcilerinin katılımıyla yapılan ortak açıklamada ayrıca, "Zaman, kritik önemdedir. İnsani acil durum geciktirilmeden ele alınmalı ve İsrail, mevcut politikasını değiştirmelidir" denildi.

"DERHAL VE KOŞULSUZ ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Basın toplantısında söz alan Slovenya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Ondina Blokar Drobic, "Derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Hamas ve diğer grupların elindeki tüm rehinelerin derhal, onurlu ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gazze genelinde insani yardımın kapsamlı bir şekilde artırılmasını istiyoruz" dedi.

"BU İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ ABD İÇİN BİR ÖNCELİKTİR"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea ise, Güvenlik Konseyi'nin bugünkü Gazze konulu toplantısında IPC raporunun güvenilirliği ve bütünlüğünü sorguladı. Shea, "Gazze'de açlığın gerçek bir sorun olduğunu ve karşılanması gereken ciddi insani ihtiyaçlar olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Bu ihtiyaçların giderilmesi ABD için bir önceliktir" dedi.

BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu, geçtiğimiz cuma günü Gazze'de resmen "kıtlık" ilan etmiş ve bu durumun yayılmasının beklendiği uyarısında bulunmuştu. IPC sistemi, Gazze'deki Filistinli nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan 514 bin kişinin kıtlık yaşadığını ve bu verinin eylül ayı sonu itibarıyla 641 bin kişiye yükseleceğini ifade etmişti.

İSRAİL, GAZZE'DE KITLIK İLAN EDEN RAPORUN GERİ ÇEKİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

İsrail, bulguların taraflı ve yanlış olduğunu iddia ederek IPC raporunun geri çekilmesi çağrısında bulundu. Verilerin Hamas tarafından tedarik edildiğini ileri süren İsrail, raporun Gazze'ye son dönemdeki gıda girişini dikkate almadığını ileri sürdü.