Yunanistan’da kıyıya vuran sardalyaları elleriyle topladılar | Video
Yunanistan’ın Koufonisia Adası’nda binlerce sardalya kıyıya vurdu. Çevredekiler kıyıda çırpınan balıkları elleriyle ve fileyle toplamaya çalışırken, birçok balığın ise telef olduğu görüldü. Yönünü kaybettiği düşünülen balıkların neden kıyıya vurduğu ise henüz bilinmiyor.
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