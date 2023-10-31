Bahçeli, kurt motifli yüzüğünü anlattı | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarının soruları üzerine kurt motifli yüzüğünü anlattı.
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