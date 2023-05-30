Başkan Erdoğan: "Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir" | Video
TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katılan Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizin en önemli seçim süreçlerinden birini önceki gün hamdolsun başarılarıyla tamamladık. 14 Mayıs'ta seçimlerin meclis boyutu şekillenmişti. 28 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanlığı aşamasını tamamladık. Buradan bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize milletimize iş dünyamıza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır" ifadelerine yer verdi.
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