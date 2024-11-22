Başkan Erdoğan'dan CHP’ye enerji tepkisi: Karın ağrıları bir türlü geçmedi…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulundu. CHP'nin, enerji atılımlarına yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Yapılan her doğalgaz keşfinde, açılan her petrol kuyusunda eleştirilerde bulunan CHP'ye Başkan Erdoğan, "Karın ağrıları bir türlü geçmedi…" sözleriyle tepki gösterdi.
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