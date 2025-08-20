Video Haber İBB’nin bisiklet mezarlığı böyle görüntülendi | Video
20.08.2025 | 10:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan İstanbul Bisiklet Sistemi (İSbike), uzun süredir kullanılmadığı için atıl kaldı. Havadan çekilen görüntülerde, binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların bakımsızlıktan zarar gördüğü görüldü.

Havadan kaydedilen görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda otların büyüdüğü, istasyon kablolarının dışarıya çıktığı ve bisikletlerin güneş, yağmur ve kar nedeniyle yıprandığı gözlemlendi.

İSBİKE UYGULAMASI AKTİF DEĞİL
İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2013 yılında faaliyete geçen sistemin mobil uygulaması İSbike'ın ise 2023 yılından bu yana aktif olmadığı belirtti. İSbike uygulamalısının kapalı olmasında rağmen fiyatlara zam yapıldığını ifade eden Yıldız, " Binlerce bisiklet çürümeye terk edilmiş durumda. Gelin bu bisikletleri tamir edip İstanbul halkına sunalım. Eğer bu sistemden vazgeçtiyseniz okullara çocuklara hibe edelim. Yok başka bir yöntem arıyorsanız da Anadolu'nun farklı şehirlerinde bunlar hediye edelim. Bisikletler zayi olmasın" dedi.

Yıldız, "Koca milyonluk sistem çöp olmak üzere. Lütfen CHP'li İBB yönetimi bu kötülüğe müsaade etmeyelim. işin trajikomik tarafı İSbike 2023 yılından itibaren aktif değil. Bisikletler depoda çürüyor ancak olmayan hizmet için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yönetimi şaka gibi zam yaptılar. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Çünkü CHP zihniyeti böyle bir zihniyet. Biz 2023 yılında sistemin yenileneceğini beklerken, düzeltileceğini beklerken, olmayan hizmete zam üstüne zam yapıldı" diye konuştu.

