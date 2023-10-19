Mohamed Salah'tan İsrail soykırımına tepki!
Son dakika haberi: Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah da İsrail'in Gazze katliamına suskun kalmadı. Salah, sosyal medya hesabından Gazze için yardım çağrısında bulunurken, bir de tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan dünyaca ünlü oyuncu, tepkili ifadelerinin yanı sıra Gazze için yardım çağrısında da bulundu. İşte Mohamed Salah'ın o sözleri...
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