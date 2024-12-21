TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da | Video
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi.
YOĞUN GÜNDEM
Kurtulmuş, ziyareti çerçevesinde başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelecek Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından da kabul edilecek.
Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programına katılacak, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Kalkandelen Üniversitesi'ni de ziyaret ederek öğrencilere hitap edecek. Kurtulmuş ayrıca Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti liderleriyle görüşme de yapacak. Maarif Vakfı Kalkandelen Okulu'nu ziyaret edecek Kurtulmuş, burada düzenlenecek 21 Aralık Türkçe Bayramı programına katılacak.
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