Video Haber TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü

29.11.2023 | 21:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile makamında görüştü.

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