TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile makamında görüştü.
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