Video Haber TSK’dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe | Video
TSK’dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe | Video

TSK’dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe | Video

29.12.2024 | 14:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait olduğu tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

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MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini duyurdu. Mağara içerisinde, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 10 adet misket tipi el bombası, 3 adet savunma tipi el bombası, 150 adet 5,56 mm mühimmat, 6 adet M16 şarjörü, 4 adet plastik şarjör, 1 adet dürbün, 1 adet hard disk, 2 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti, 1 adet termal kıyafet, 1 adet hücum yeleği, 7 adet gaz maskesi, 2 adet jeneratör ele geçirildi.
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