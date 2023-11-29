Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü | Video

Tutuklu yargılanan Engin Polat ve Dilan Polat operasyonundan sonra eski ortakları fenomen Nez Demir hakkında da soruşturma başlatılmış ve mal varlığına el konulmuştu. Onlarca dairesi ve güzellik merkezi olduğu iddia edilen Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kısa sürede zengin olan, lüks hayatlarıyla kon fenomenleri ifşa eden Alp Kılınç'a öfke kusan Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü. Birçok fenomenin mal varlığıyla ilgili açıklama yapan Alp Kılınç'ı hedef alan Nez Demir, "Antep'teki bir köyde otururken Nişantaşı'na taşındı. 12 ev 1 arabası var" dedi. İşte gündeme bomba gibi süşen Nez Demir'in Alp Kılınç ifşaları.