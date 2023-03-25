Eser ve Berfu Yenenler oğulları Mete’nin ikinci yaşını kutladı! | Video
Tescilli güzel Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Ünlü çift, bugün oğulları Mete'nin ikinci yaş gününe özel bir organizasyon gerçekleştirdi. İşte Berfu ve Eser Yenenler'in düzenlediği o doğum günü partisinden görüntüler!
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