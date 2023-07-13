Video Magazin Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler’in eğlenceli tatil videosu sosyal medyada ses getirdi! | Video
Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler’in eğlenceli tatil videosu sosyal medyada ses getirdi! | Video

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler’in eğlenceli tatil videosu sosyal medyada ses getirdi! | Video

13.07.2023 | 18:28

Tescilli güzel Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Berfu Yenenler, bugün komik bir video paylaştı. İşte Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'den eğlenceli tatil videosu!

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