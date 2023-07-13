Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler’in eğlenceli tatil videosu sosyal medyada ses getirdi! | Video

Tescilli güzel Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Berfu Yenenler, bugün komik bir video paylaştı. İşte Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'den eğlenceli tatil videosu!