Eser Yenenler’den eşi Berfu Yenenler’e sürpriz kutlama! Berfu Yenenler: Benim senem olacaksın! | Video

Tescilli güzel Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Ünlü oyuncu Eser Yenenler, bugün eşi Berfu Yenenler’e sürpriz yaptı. Doğum gününü kutlayan Berfu Yenenler, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. İşte ünlü çiftin o paylaşımları!