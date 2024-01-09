Video Magazin Mal varlıklarına el konulmuştu! Fenomen Özlem Öz açıkladı: "Maddi sıkıntıdayız" | Video
Mal varlıklarına el konulmuştu! Fenomen Özlem Öz açıkladı:

Mal varlıklarına el konulmuştu! Fenomen Özlem Öz açıkladı: "Maddi sıkıntıdayız" | Video

09.01.2024 | 09:34

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil olmuştu. Bu isimler arasında Tayyargiller olarak bilinen fenomen çift Tayyar Öz ve Özlem Öz de vardı. Mal varlıklarına el konulan çift sosyal medya paylaşımlarına ise hiçbir problem yokmuşcasına devam ediyordu. 5 aylık hamile olan Özlem Öz ilk kez açıklamada bulundu. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz prim yapmakla suçlanınca itirafta bulundu. Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" açıklamasıyla yine çok konuşuldu.

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