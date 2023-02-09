Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan yeni paylaşım "Ulaşılamayan köylere yardımlarımızı ulaştırdık" | Video
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası yardım tırları bölgeye doğru yola çıktı. Ancak zorlu hava koşulları nedeniyle ulaşılamayan pek çok bölge olduğu öğrenildi. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan yaşanan büyük depremin ardından izinlerini alarak yola koyuldu. Atacan ve 15 arkadaşı pikap araçlarla ulaşılamayan köylere yardım götürmeye başladı.
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