Video Medya Adı Sevgi 3. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! Adı Sevgi Son Bölüm Full izle ATV | Video
Adı Sevgi 3. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! Adı Sevgi Son Bölüm Full izle ATV | Video

Adı Sevgi 3. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! Adı Sevgi Son Bölüm Full izle ATV | Video

28.03.2022 | 10:13

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Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi 3. bölümüyle dün akşam nefesleri kesti. Diziyi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler Adı Sevgi tek parça izle linki üzerinden araştırmalar yapıyor. Dizinin son bölümünde Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Zeynep yaşadığı üzüntüden sebep kendini kaybeder. Adı Sevgi son bölüm aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

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Adı Sevgi 3. Bölümünde neler oldu?

Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça'da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girerler. Emir ise gizli desteğiyle, okulda Elif için büyük bir fırsat ayarlamayı başarır. Ancak karar Elif'in okula gelip kendisini savunmasına bağlıdır.

Zeynep, yaşadığı kayıp gecenin etkisiyle büyük bir karanlığa gömülmüştür. Elif onun yaşadıklarından habersiz ona umut olmaya çalışır. Gülendam ise Zeynep'in bu halinin gerçek nedenini bildiğinden vicdan azabı çekmektedir.

Herkesin Elif için seferber olması, Baykaraların bütün çabalarını boşa çıkartmak üzeredir. Ancak Ekrem ve Macide, Elif'in yoluna bir taş daha koymak için gözlerini karartırlar. Elif'in okula gidişi Baykaralar tarafından engellenirken, Emir yine Elif'i yalnız bırakmaz. Emir ve Ekrem karşı karşıya geldiğinde, Ekrem bir seçim yapmak zorunda kalır. Ekrem'in seçimi Volkan'ı çileden çıkarır.

ADI SEVGİ 3. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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