Akıncı 1. bölüm... "Ben NATO üyesi değilim!" | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Akıncı 1. bölüm... "Ben NATO üyesi değilim!" | Video 01.01.2021 | 20:34
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'Bu Benim Masalım' tanıtım fragmanı yayınlandı. 27.12.2020 | 17:55
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Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 26.12.2020 | 10:42
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Arka Sokaklar 571. Bölüm (25 Aralık 2020 Cuma) Ölümcül pusu | Video 25.12.2020 | 14:34
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Maraşlı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.12.2020 | 14:23
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Eşkıya 176. bölümde Emin, Alpaslan Baba'nın yanında! |Video 16.12.2020 | 01:47
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Hekimoğlu 29. Bölüm (15 Aralık 2020 Salı) Ölüme mi gönderdi? | Video 15.12.2020 | 17:15
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Masumlar Apartmanı 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 15.12.2020 | 13:28
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Okan Müderrisoğlu 'İddia, iftira... Doğrular, gerçekler...' 15.12.2020 | 12:01
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Mahmut Övür 'HDP’lileri çıldırtan konuşma ve gerçekler' 15.12.2020 | 11:59
Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin sahneleri, şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. İşte o sahnelerden biri...