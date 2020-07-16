atv ekranında yeni bir yarışma başlıyor! 'ŞANS KAPIYI ÇALINCA' yakında atv'de | Video

Eğlence, heyecan, aile dayanışması ve muhteşem ödüller… Ferit Aktuğ’un sunumuyla “Şans Kapıyı Çalınca” çok yakında atv ekranında başlıyor.

50 Bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için yapmanız gereken tek şey evinize getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak. Bu yarışmada en büyük destekçiniz aileniz!