Video Medya atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Akıncı'nın 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı | Video

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Akıncı'nın 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı | Video

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Akıncı'nın 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı | Video
30.12.2020 | 09:30

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atv'den yeni yılın ilk günü yeni dizi! atv'nin merakla beklenen dizisi Akıncı başlıyor... "Ben Akıncı Bey'i Turhanoğlu Fatih... Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!"

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Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

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