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OTOMATİK OYNAT
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Destan 3. tanıtımı yayınlandı 13.11.2021 | 23:10
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Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın ikinci tanıtımı yayınlandı! | Video 03.11.2021 | 21:53
01:15
Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı | Video 02.11.2021 | 00:21
01:09
TRT Çocuk yeni yaşına yeni logo ile giriyor | Video 01.11.2021 | 13:09
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Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! | Video 29.10.2021 | 16:04
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Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı | Video 17.10.2021 | 01:06
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Teşkilat 18. bölüm fragmanı | Video 16.10.2021 | 19:11
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Yeni dizi Destan'ın ilk tanıtımı yayınlandı 13.10.2021 | 23:29
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Sadakatsiz 34. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Derin'e büyük şok... 13.10.2021 | 12:23
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Masumlar Apartmanı 42. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 11.10.2021 | 14:11
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ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Destan'ın 3. tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Ebru Şahin’in yer aldığı dizide, Orta Asya’nın bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han’ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı kızı Akkız’ın hikayesi anlatılacak. Merakla beklenen dizi oyuncu kadrosunun zenginliği ile dikkat çekiyor Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, gibi isimler yer alıyor. Bozdağ film imzalı Destan çok yakında atv'de izleyici ile buluşacak...