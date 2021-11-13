Destan 3. tanıtımı yayınlandı

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Destan'ın 3. tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Ebru Şahin’in yer aldığı dizide, Orta Asya’nın bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han’ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı kızı Akkız’ın hikayesi anlatılacak. Merakla beklenen dizi oyuncu kadrosunun zenginliği ile dikkat çekiyor Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, gibi isimler yer alıyor. Bozdağ film imzalı Destan çok yakında atv'de izleyici ile buluşacak...