Emniyet güçleri harekete geçti! Esra Erol’da, Kübra'nın bebeğini kaçıran Barış canlı yayında gözaltına alındı
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ATV ekranlarının en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol’da her gün farklı olay ve konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol’un programına Barış Demir damga vurdu. 18 yaşındaki genç anne Didem Dönmez, dün yayınlanan bölümde 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını söylemişti. Esra Erol, Didem Dönmez’in sözlerini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Bugünkü yayında Didem Dönmez, Barış Demir ile yüzleşti. Programın ilerleyen dakikalarında ise Barış Demir, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.