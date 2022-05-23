Video Medya Haliç Üniversitesi EN’leri seçti: "Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu" ödülü Turkuvaz Medya'ya!
Haliç Üniversitesi EN’leri seçti:

Haliç Üniversitesi EN’leri seçti: "Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu" ödülü Turkuvaz Medya'ya!

23.05.2022 | 19:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Haliç Üniversitesi EN’leri seçti: Yılın Yarışma Programı Milyoner, Yılın Yapımcısı Mehmet Çam oldu 02:53
Haliç Üniversitesi EN’leri seçti: Yılın Yarışma Programı Milyoner, Yılın Yapımcısı Mehmet Çam oldu 23.05.2022 | 19:12
Haliç Üniversitesi EN’leri seçti: Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu ödülü Turkuvaz Medya’ya! 02:41
Haliç Üniversitesi EN’leri seçti: "Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu" ödülü Turkuvaz Medya'ya! 23.05.2022 | 19:12
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 01:26
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 23.05.2022 | 13:49
Hegemonya Belgeseli A Haber’de yayınlandı! Dünyayı kim yönetiyor? Para, güç, kontrol... 01:54:55
Hegemonya Belgeseli A Haber'de yayınlandı! Dünyayı kim yönetiyor? Para, güç, kontrol... 22.05.2022 | 23:18
Hegemonya 2. bölüm fragmanı yayınlandı! 02:14
Hegemonya 2. bölüm fragmanı yayınlandı! 22.05.2022 | 23:01
Aziz 26. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Neredesin Efnan” 00:57
Aziz 26. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Neredesin Efnan” 20.05.2022 | 14:30
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm fragmanı izle: “Zafer bekleyen bir davam ve intikam bekleyen bir düşmanım var!” 01:02
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm fragmanı izle: “Zafer bekleyen bir davam ve intikam bekleyen bir düşmanım var!” 20.05.2022 | 00:43
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle: TRT1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 31.bölüm FULL KESİNTİSİZ İZLE! Video 02:01
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle: TRT1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 31.bölüm FULL KESİNTİSİZ İZLE! Video 19.05.2022 | 22:59
Destan 23. Bölüm full izle I Batuga kurtuluyor mu? ATV Destan son bölüm tek parça – kesintisiz izle! 00:49
Destan 23. Bölüm full izle I Batuga kurtuluyor mu? ATV Destan son bölüm tek parça – kesintisiz izle! 19.05.2022 | 11:55
Sadakatsiz final bölüm fragmanı izle: Bu sonda mutlu olan taraf olabilecek mi? Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı HD! 00:47
Sadakatsiz final bölüm fragmanı izle: Bu sonda mutlu olan taraf olabilecek mi? Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı HD! 19.05.2022 | 08:01
Sadakatsiz son bölüm izle: Kanal D Sadakatsiz 59. Bölüm FULL TAMAMI İZLE - SON BÖLÜM TEK PARÇA | Video 00:28
Sadakatsiz son bölüm izle: Kanal D Sadakatsiz 59. Bölüm FULL TAMAMI İZLE - SON BÖLÜM TEK PARÇA | Video 19.05.2022 | 08:01
Kara Tahta 6. Bölüm 2. fragmanı yayında! Kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! 00:53
Kara Tahta 6. Bölüm 2. fragmanı yayında! "Kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir" Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! 19.05.2022 | 08:06
Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti! NTV’den acı paylaşım. Mesai arkadaşı gözyaşlarını tutamadı | Video 04:21
Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti! NTV'den acı paylaşım. Mesai arkadaşı gözyaşlarını tutamadı | Video 18.05.2022 | 09:01
Üç Kız Kardeş son bölüm izle: Kanal D Üç Kız Kardeş 12.bölüm FULL izle - son bölüm tamamı | VİDEO 00:37
Üç Kız Kardeş son bölüm izle: Kanal D Üç Kız Kardeş 12.bölüm FULL izle - son bölüm tamamı | VİDEO 19.05.2022 | 09:14
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle: “Cümle küffarın iflahını keseceğiz!” 01:01
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle: “Cümle küffarın iflahını keseceğiz!” 17.05.2022 | 00:48
Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölüm full izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça - kesintisiz izle | VİDEO 02:41
Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölüm full izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça - kesintisiz izle | VİDEO 17.05.2022 | 07:26
ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE: Show TV Üç Kuruş 26. Bölüm FULL İZLE | TEK PARÇA | Video 00:48
ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE: Show TV Üç Kuruş 26. Bölüm FULL İZLE | TEK PARÇA | Video 17.05.2022 | 07:26
Hakim 6. bölüm full izle: ATV Hakim son bölüm KESİNTİSİZ - TEK PARÇA İZLE | Video 03:10
Hakim 6. bölüm full izle: ATV Hakim son bölüm KESİNTİSİZ - TEK PARÇA İZLE | Video 17.05.2022 | 07:27
Alparslan Büyük Selçuklu 25. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Sen Alparslan’ın eceli olacaksın” 00:58
Alparslan Büyük Selçuklu 25. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Sen Alparslan’ın eceli olacaksın” 16.05.2022 | 14:37
Yargı 32. Bölüm 2. fragmanı yayında! “Bizim sınırımız yok” 00:47
Yargı 32. Bölüm 2. fragmanı yayında! “Bizim sınırımız yok” 15.05.2022 | 16:07

Haliç Üniversitesi’nin düzenlediği Haliç’in En’leri ödül töreni bugün üniversitenin yeni kampüsü olan Eyüp’teki yerleşkesinde gerçekleşti. Medya’dan Kültür Sanat’a İş Dünyası’ndan Müzik alanına kadar çok sayıda kategoride ödüllerin verildiği törende Turkuvaz Medya Grubuna ödül yağdı. Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu ödülüne layık görülen Turkuvaz Medya adına ödülü teslim alan Medya İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Arzu Çil, törende yaptığı konuşmada, "Sizlerin karşısında böylesine anlamlı bir ödülü almak bu ödüle layık olmak bizler için çok onur verici. Öncelikle Haliç Üniversitesi'ne ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA