Haliç Üniversitesi EN’leri seçti: "Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu" ödülü Turkuvaz Medya'ya!
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Haliç Üniversitesi’nin düzenlediği Haliç’in En’leri ödül töreni bugün üniversitenin yeni kampüsü olan Eyüp’teki yerleşkesinde gerçekleşti. Medya’dan Kültür Sanat’a İş Dünyası’ndan Müzik alanına kadar çok sayıda kategoride ödüllerin verildiği törende Turkuvaz Medya Grubuna ödül yağdı. Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu ödülüne layık görülen Turkuvaz Medya adına ödülü teslim alan Medya İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Arzu Çil, törende yaptığı konuşmada, "Sizlerin karşısında böylesine anlamlı bir ödülü almak bu ödüle layık olmak bizler için çok onur verici. Öncelikle Haliç Üniversitesi'ne ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.