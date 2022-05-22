Hegemonya 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Dünyayı kim yönetiyor? Gerçekten hayatınızı tam anlamıyla kontrol ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? A Haber, geçmişten günümüze tarihe ışık tutan bir belgesele imza attı. Dünyadaki güç değişimini daha önce değinilmemiş noktalarıyla ele alan Hegemonya Belgeseli'nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı