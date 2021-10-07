İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi! Bağdat Caddesi'nde davul zurna çalıp, nedimelere para dağıttı
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses uzun bir süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçen yıl ekim ayında nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle ikilinin planladıkları düğün ertelenirken, genç çift sonunda muradına erdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ile dünya evine girdi. Davul ve zurna eşliğinde Şefkatli'nin evine giden Tatlıses, eşinin arkadaşlarını ikna edemedi. Tatlıses, eşinin inatçı arkadaşlarına tek tek para dağıttı.