Ramo 6. Bölüm (18 Şubat 2020 Salı) Dizinin hayranlarını şoke eden ölüm | Video

Merakla beklenen Ramo 6. Bölüm'den yayınlanan ölüm sahnesi Ramo hayranlarını şoke etti! Murat Yıldırım'ın Ramo karakterini canlandırdığı Ramo isimli dizinin 18 Şubat 2020 Salı günü yayınlanacak olan 6. Bölüm fragmanındaki şoke eden acıklı o sahneler...