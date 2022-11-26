Yalı Çapkını 10. Bölüm TEK PARÇA İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını Son Bölüm Kesintisiz FULL İZLE | Video

Yalı Çapkını dizisi 10. son bölümle ekranlarda izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünü internet üzerinden izlemek isteyenler "Yalı Çapkını dizisi 10. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Yalı Çapkını 10. Bölümde yaşananlar; "Suna Kazım’la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna’nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa’ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım’ı ziyaret eder. Ferit’in Halis Ağa’nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler. Seyran’ın Yusufla olan geçmişi Ferit’i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf’u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar." Star TV ile Yalı Çapkını dizisi 10. bölüm full izle linki ve tüm detaylar.

STAR TV YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE