Anadolu Efesli basketbolcu Dunston'ın kaza sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2023 | 16:05 Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı. Anadolu Efes'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Dunston'ın kaza sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

TIR sürücüsü Sinan Özer, "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah'tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi. Dunston'ın kaza sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında oturan Dunston'ın ambulans beklediği görülüyor.

ANADOLU EFES'TEN DUNSTON AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD'li oyuncunun kulübü Anadolu Efes'ten de konuyla ilgili açıklama geldi. Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!" ifadeleri kullanıldı.