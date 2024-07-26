Başkan Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti | Video 26.07.2024 | 08:42 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in, La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından soyunma odasında teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan takip etti. Başkan Erdoğan, müsabakanın ardından soyuna odasına giderek, alınan sonuçtan dolayı Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcuları tebrik etti.