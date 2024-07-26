Video Spor Başkan Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti | Video
Başkan Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti | Video

Başkan Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti | Video

26.07.2024 | 08:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in, La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından soyunma odasında teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti.

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UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan takip etti. Başkan Erdoğan, müsabakanın ardından soyuna odasına giderek, alınan sonuçtan dolayı Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcuları tebrik etti.
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