Video Spor Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü | Video

10.06.2023 | 16:37

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester United ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Başkan Erdoğan ile UEFA Başkanı Ceferin bir görüşme gerçekleştirdi.

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