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OTOMATİK OYNAT
00:51
Club Brugge - Atletico Madrid ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Ajax - Napoli ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Liverpool - Glasgow Rangers ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Marsilya - Sporting Lizbon ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Bayern Münih - Viktoria Plzen ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 19:57
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04:58
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Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video 25.09.2022 | 10:43
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Dursun Özbek: "Mayıslar Galatasaray’ındır" | Video 21.09.2022 | 16:05
00:07
Kevin Mbabu, Beşiktaş'ı seçti | Video 21.09.2022 | 13:29
00:14
Erling Haaland kebapçı çıktı | Video 21.09.2022 | 13:29
04:28
A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu! 19.09.2022 | 17:19
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı devam ediyor. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Club Brugge - Atletico Madrid maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.