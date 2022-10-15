Denizlispor kafilesi deplasman dönüşü kaza geçirdi! O anlar kamerada | Video

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Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında dün Boluspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından dönüş yolundaki Afyonkarahisar'da trafik kazası geçiren Altaş Denizlispor'un altyapı oyuncuları ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüsün kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, Denizli'de özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.
KAZAYA UYKUDA YAKALANMIŞLAR
Kazayı anlatan futbolcu Samet Emre Gündüz, "Kaza sırasında uyuyorduk. Farkında değildik. Uykudan uyandığımızda araç dönmüştü zaten. Arkadaşlarımızı kaldırdık. Diğer arkadaşlarımın durumu hakkında bilgim yok ama iyi olacaklarını biliyorum. Çok ciddi bir durum olmadığı söylendi. Uyuduğumuz için kazayı hatırlayan yok" dedi.
KAZAYA UYKUDA YAKALANMIŞLAR
Kazayı anlatan futbolcu Samet Emre Gündüz, "Kaza sırasında uyuyorduk. Farkında değildik. Uykudan uyandığımızda araç dönmüştü zaten. Arkadaşlarımızı kaldırdık. Diğer arkadaşlarımın durumu hakkında bilgim yok ama iyi olacaklarını biliyorum. Çok ciddi bir durum olmadığı söylendi. Uyuduğumuz için kazayı hatırlayan yok" dedi.
BAŞHEKİM TEKİN: HASTALARIMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Özel Hastanenin Başhekimi Dr. Mehmet Tekin, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını söyleyerek, "Denizlispor'a geçmiş olsun. Hoş bir durum değil. Bizi sevindiren durum can kaybının olmaması. Şu an hastalarımızın hayati tehlikesi yok. Bir futbolcunun birkaç kırığı var, tedavileri yapılıyor. Arkadaşlarımız müdahale ediyor. Tedavi ve takiplerinin devam etmesi gerekiyor. Hastalarımızın tedavilerini yapıp kısa süre içinde sağlıklarına kavuşturacağız. Ahmet Tekin'in kırığı var. İçlerinde en ciddisi o, tedavisi yapılıyor. Diğer arkadaşlarımızda ezilme ve sıyrıklar mevcut. En ciddi Ahmet Tekin'in durumu onun da tedavisi sürüyor. Henüz ameliyata alınmış değil. Gerekirse ameliyat da düşünülecek" açıklamasını yaptı.