Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü | Video
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türk finaline sahne oldu. Tarihte ilk kez iki temsilcimizin karşılaştığı finalde VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, şampiyon oldu. Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları havalimanında coşkuyla karşılandı.
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