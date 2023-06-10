Dursun Özbek: "Şimdi hedefimiz Ali Sami Yen’in ifade ettiği gibi Türk olmayan takımları yenmek" | Video
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin Avrupa'da başarı olduğunu belirterek, "Şimdi hedefimiz kurucumuz Ali Sami Yen’in ifade ettiği gibi 'Türk olmayan takımları yenmek'. Avrupa’da kupada kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
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