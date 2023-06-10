Dursun Özbek: "Şimdi hedefimiz Ali Sami Yen’in ifade ettiği gibi Türk olmayan takımları yenmek" | Video 10.06.2023 | 12:00 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin Avrupa'da başarı olduğunu belirterek, "Şimdi hedefimiz kurucumuz Ali Sami Yen’in ifade ettiği gibi 'Türk olmayan takımları yenmek'. Avrupa’da kupada kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün verdiğimiz önemli sözlerden birinin tutmanın mutluluğu ve gururu ile karşınızdayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak bizim için çok önemliydi. Bu başarıya ulaştık. Kupamız burada sergileniyor. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a bu kupa her zaman olduğu gibi çok yakıştı. Şimdi hedefimiz kurucumuz Ali Sami Yen'in ifade ettiği gibi Türk olmayan takımları yenmek. Avrupa'da kupada kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yeter ki sizin desteğiniz bizim arkamızda olsun. Ekibimizle beraber bu gündem için detaylı çalışma yaptık. Bu sürece destek veren Galatasaraylı ağabeylerime, ablalarıma ve kardeşlerime büyük teşekkür gönderiyorum. Ben bu tüzük tadil genel kurulunun birlik olduğumuz, şeffaf bir şekilde Galatasaray için en iyisini bulmak adına yaptığımız tartışmaların ilk adımı olarak görüyorum. Sizin desteğinizle Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.