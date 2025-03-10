Emre Belözoğlu yolda denk geldiği düğüne katıldı | Video
Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, yolda denk geldiği bir düğüne aracından inerek misafir oldu. Gelinle damadı tebrik eden Emre Belözoğlu'na büyük ilgi gösterildi.
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