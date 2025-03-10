Emre Belözoğlu yolda denk geldiği düğüne katıldı | Video

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, yolda denk geldiği bir düğüne aracından inerek misafir oldu. Gelinle damadı tebrik eden Emre Belözoğlu'na büyük ilgi gösterildi.