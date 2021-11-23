Video Spor Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz
Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz

Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz

23.11.2021 | 00:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz 00:37
Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz 23.11.2021 | 00:00
Abdullah Avcı’dan şampiyonluk açıklaması! Henüz bir şey kazanmadık... 04:48
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması! "Henüz bir şey kazanmadık..." 22.11.2021 | 23:58
Görevine son verilen Solskjaer, gözyaşlarını tutamadı | Video 00:49
Görevine son verilen Solskjaer, gözyaşlarını tutamadı | Video 22.11.2021 | 13:08
Son dakika: Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun boşandı 00:15
Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun boşandı 22.11.2021 | 11:15
Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti 09:30
Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti 22.11.2021 | 00:03
Erman Toroğlu: Pereira’nın Fenerbahçe’si yok, Mesut Özil ve arkadaşları... 00:58
Erman Toroğlu: Pereira'nın Fenerbahçe'si yok, Mesut Özil ve arkadaşları... 22.11.2021 | 00:12
Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira’ya sert sözler! Yaptıkları artistlik 01:36
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya sert sözler! "Yaptıkları artistlik" 22.11.2021 | 00:01
Necati Ateş: Biz Galatasaray’ız, ayağa kalkarız 04:40
Necati Ateş: Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız 21.11.2021 | 23:46
Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ Halil Umut Meler’i ve TFF’yi topa tuttu! 00:54
Galatasaray Başkanı Burak Elmas' Halil Umut Meler'i ve TFF'yi topa tuttu! 21.11.2021 | 22:13
Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarların koreografi gösterisi 00:21
Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarların koreografi gösterisi 21.11.2021 | 19:01
Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video 00:05
Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video 21.11.2021 | 16:33
Fatih Terim’in forvet tercihi kim olacak? Canlı yayında açıkladı 01:51
Fatih Terim'in forvet tercihi kim olacak? Canlı yayında açıkladı 21.11.2021 | 14:32
Son dakika! Tarihi zafer! Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike şampiyonu | Video 06:11
Son dakika! Tarihi zafer! Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike şampiyonu | Video 21.11.2021 | 08:54
Sergen Yalçın’dan futbolcularına sitem! | Video 05:38
Sergen Yalçın'dan futbolcularına sitem! | Video 21.11.2021 | 00:09
Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi? 00:48
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi? 19.11.2021 | 14:33
Abdullah Avcı’dan taraftara mesaj: Horonu beraber oynayacağız | Video 01:33
Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj: "Horonu beraber oynayacağız" | Video 18.11.2021 | 16:06
Derbi öncesi Mert Hakan Yandaş’tan çarpıcı sözler! Abartıldığı kadar kötü oynamıyoruz 07:24
Derbi öncesi Mert Hakan Yandaş'tan çarpıcı sözler! "Abartıldığı kadar kötü oynamıyoruz" 18.11.2021 | 15:09
Fenerbahçe’de Berke Özer gelişmesi! Galatasaray maçı öncesi... 17:22
Fenerbahçe'de Berke Özer gelişmesi! Galatasaray maçı öncesi... 18.11.2021 | 13:16
Mesut Özil’den derbi öncesi iddialı sözler 3 puanı alacağız... 04:37
Mesut Özil'den derbi öncesi iddialı sözler "3 puanı alacağız..." 17.11.2021 | 16:37
Eski Fenerbahçeli Samatta’ya şok! Askerler, Tanzanyalı yıldızı rehin aldı! | Video 00:37
Eski Fenerbahçeli Samatta'ya şok! Askerler, Tanzanyalı yıldızı rehin aldı! | Video 17.11.2021 | 12:58

üper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın hakemlerine haklarını helal etmediklerini söyledi. Erol Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada güzel bir maç olduğunu ancak hakemlere haklarını helal etmediklerini belirterek, Bugün özellikle soru almayacağım. Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. 5'inci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA