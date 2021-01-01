Fenerbahçe'ye yeni yılda yeni marş: Çubuklu Asalet | Video

Şiir ve şarkı sözü yazarı Gazeteci Murat Kaya, taraftarı olduğu Fenerbahçe’ye yeni yılda yeni bir marş hediye etti. Sadri Alışık’ın “Hadi bağırın Fenerbahçe” diye söylediği sözlerden esinlenerek bestelenen “Çubuklu Asalet” marşı tüm dijital platformlarda taraftarın beğenisine sunuldu.

Gazeteci Murat Kaya'nın taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü için yazıp bestelediği ve statlarda taraftarlarca hep bir ağızdan söylenebilecek yeni marş, "Çubuklu Asalet" ismiyle tüm dijital platformlarda beğeniye sunuldu. Türkiye'de spor kulüplerinin her branşta şampiyonluk yarışı kıran kırana sürerken, taraftarlarının takımlarını daha iyi desteklemeleri ve motivasyon sağlanması için yeni çalışmalar da yapılıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü için yazılan ve piyasaya sürülen yeni taraftar marşı da bu çalışmalardan biri. Ancak bu marşın farkı, bir müzisyen tarafından değil, bir gazeteci tarafından yazılıp bestelenmesi oldu.

Daha önce bir çok sanatçının, dinlenildikçe eskimeyen marşlar yazdığı Fenerbahçe için gazeteci Murat Kaya da "Çubuklu Asalet" isimli bir şiir yazıp besteledi. Kaya'nın eseri, şarkıcı Selçuk Abay tarafından düzenlenip seslendirildi ve Fenerbahçe taraftarının uzun yıllar hep bir ağızdan söyleyebileceği bu marş, tüm dijital platformlarda Avrupa Müzik etiketiyle beğeniye sunuldu. "Çubuklu Asalet" marşına, sosyal medya platformları ve dijital müzik sitelerinden ulaşılabiliyor.

ŞİİR VE ŞARKI SÖZÜ YAZIYOR



Marşla ilgili konuşan Murat Kaya, 22 yıldır gazetecilik yapması bir tarafa şiir ve şarkı sözü yazdığını da belirterek, "Taraftarı olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için stada veya salona gittiğimde, taraftarların hep bir ağızdan söyleyebildikleri marşların çok az olduğunu fark edip, bir marş yazılması gerektiğini düşünürdüm. Bu bana nasip oldu. Bu marşı, sözlerinin sade ve anlaşılır olmasına, bağırılarak söylenebilmesi ritmine de dikkat ederek özellikle taraftar için yazdım. İyi bir Fenerbahçeli olan şarkıcı arkadaşım Selçuk Abay'ın muhteşem sesi ve düzenlemedeki mahareti de marşı çok güzel bir hale getirdi. Fenerbahçelilere hayırlı olsun." dedi.

"HAYALİM TARAFTARIN HEP BİR AĞIZDAN SÖYLEMESİ"



Marşın hikayesi de sorulan Kaya, aslında yazıp bestelemiş olduğu bir şarkıdan yola çıkarak bu marşı bestelediğini söylerken, şu ifadeleri kullandı: "Müzik kulağı olan büyük kızım Yağmur ve 3 yaşındaki kızım Arya'nın, uyumadan önce şarkıyla karışık 'öp beni' demelerinden, 'o halde şimdi öp beni' sözlerinin olduğu bir tını yakaladım. Sarılıp, karşılıklı söyledik ve onları böyle uyuttum. Hemen kalkıp söz yazdım ve tınıyı kaydettim. Bu tınıyı 'Tam zamanı' isimli bir şiirle, şarkıya dönüştürdüm. Aradan bir süre geçtikten sonra ses kaydından şarkıyı dinlerken, bunun çok iyi bir marş tınısı olabileceğini keşfettim. Ve iş yerinde aklıma gelen ilk söz; sarı-lacivert renklerin Fenerbahçe formasında yarattığı güzellikten feyz aldığım, 'formanda ışıldar renkler' oldu. O sözü bulunca da diğer sözler kendiliğinden aktı. 10 dakikada yazdım. Arkadaşlarıma okudum ve hepsi de çok beğendi. Hayalim, bu marşın, stadı veya salonları dolduran binlerce taraftarca müziğe bile ihtiyaç duyulmadan hep bir ağızdan söylenebilmesi. Merhum Sadri Alışık'ın bir filminde, 'hadi bağırın Fenerbahçe diye' söylediği sözler, çocukluğumda aklıma kazınmıştı. Ben de Fenerbahçelilere bu marşla, 'o halde şimdi bağırın' diyorum."

ÜNLÜ ROCKÇI SESLENDİRDİ

Marşı düzenleyip seslendiren Türk- Rock şarkıcısı Selçuk Abay ise, Avrupa Müzik bünyesinde yaptığı Türkçe rock şarkılarla biliniyor. Marşı seslendirdiği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Abay, "Avrupa Müzik bana marşı önerdiğinde, aranjesini bir Fenerbahçeli olarak yapmam gerektiğini söylediklerinde, gurur duydum. Marşın aranjesi bitene kadar yorumlayacağımdan haberim yoktu. Şarkının yorumunu da benim yapmamın uygun olacağı söylenince çok mutlu oldum. Bu tarif edilemez bir duydu. Ve bu marşı içimdeki Fenerbahçe aşkıyla seslendirdim. Belki de yüzyıllarca çalınacak bir esere hayat vermiş oldum. İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki böyle bir eserle adım anıldı ve anılmaya devam edecek."