Galatasaray'da sol bek harekatı! Icardi ve Zaniolo transferlerinde flaş gelişme | Video

Gelecek sezon da şampiyon olmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Mauro Icardi'nin bonservisi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da bir gelişme de sol bek konusunda geldi. Leipzig kulübüne Angelino için kiralama şartlarını soran Galatasaray, kulüpten cevap bekliyor.